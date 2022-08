sulla provinciale 40

Un incidente mortale è avvenuto sulla Provinciale 40 tra Scicli e Sampieri, nel Ragusano. A perdere la vita è stata una donna, Cristina Donzella, che era a bordo di una macchina, un Ford Fiesta, alla cui guida c’era un 22enne che ha riportato delle contusioni.

Morta dopo arrivo in ospedale

Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo, per cause ancora da accertare. Si tratterebbe di un incidente autonomo ma serviranno altri accertamenti prima di comprendere cosa è accaduto. La donna è stata caricata su un’ambulanza ma è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Modica.

Auto contro guard-rail nel Siracusano

Un altro incidente si è verificato stamane sull’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto compreso tra Avola e Noto. Una donna, che era al volante della propria macchina, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro il guard-rail.

La conducente è praticamente rimasta illesa, come hanno avuto modo di accertare i soccorritori quando le hanno prestato le prime cure. Non sono ancora chiare le cause per cui la donna è finita contro le protezioni, è probabile che possa essere rimasta vittima di un colpo di sonno.

Giovane muore a Pachino

Domenica scorsa, un giovane di 24 anni, Carmelo Cavarra ha perso la vita dopo aver centrato il muro con il suo scooter. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il ragazzo, che stava rientrando a casa, a Portopalo di Capo Passero, avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore.

Terzo incidente mortale in pochi giorni

E’ il terzo incidente mortale autonomo in pochi giorni nel Siracusano. Il primo a perdere la vita è stato Gabriele Vitolo, 27 anni, di Palazzolo Acreide, deceduto dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua motocicletta mentre si trovava in contrada Baulì, nel territorio di Palazzolo. E’ accaduto la settimana scorsa e pure in questo caso non sono serviti a nulla i soccorsi. Nei giorni scorsi, lungo il tratto tra Noto e Rosolini della Siracusa-Gela, un uomo di 73 anni è finito contro un guard-rail, perdendo la vita.

