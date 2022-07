indaga la polizia stradale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, alle 16,45, sull’autostrada Siracusa-Catania. Il conducente di una macchina, una Opel Astra, ha perso, per cause da accertare il controllo del mezzo, andato poi a sbattere sul guard-rail. E’ accaduto all’altezza dello svincolo di Melilli, in direzione Catania, ma, per fortuna, non ci sono feriti gravi. Il traffico ha subito rallentamenti, visto che l’auto occupava parte della carreggiata. Le indagini dell’incidente sono condotte dagli agenti della Polizia stradale.