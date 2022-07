Tragico incidente con quattro feriti fra cui un bambino che si trova in gravi condizioni dopo essere stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada con il padre

Travolti da uno scooter in piena città

IL bimbo di 4 anni è in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto nell’incidente che ha fatto registrare quattro feriti in totale. Il drammatico scontro è avvenuto a Caltanissetta, in via Rosso di San Secondo.

Padre e figlio stavano attraversando la strada

Il piccolo stava attraversando la strada del centro cittadino, insieme al padre, quando uno scooter con a bordo due persone, marito e moglie, ha travolto entrambi.

Grave trauma cranico e ampia ferita alla testa

Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita alla testa. Arrivato in pronto soccorso in codice rosso è stato intubato ed è stato disposto il trasferimento in un’altra struttura specializzata. Il padre avrebbe riportato una frattura alla caviglia mentre i due passeggeri dello scooter traumi facciali e al torace. Sono intervenute quattro ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale a cui sono affidate le indagini tecniche per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Lunga sequenza di incidenti negli ultimi giorni

Gli ultimi giorni e le ultime settimane hanno fatto registrare una lunga sequenza di incidenti in Sicilia dalle conseguenze molto gravi.

L’ultimo, in ordine di tempo, qualche ora prima dello scontro di Caltanissetta nel pomeriggio di ieri 26 luglio alle 16,45, lungo l’autostrada Siracusa-Catania. Il conducente di una macchina, una Opel Astra, ha perso, per cause da accertare il controllo del mezzo, andato poi a sbattere sul guard-rail. E’ accaduto all’altezza dello svincolo di Melilli, in direzione Catania, ma, per fortuna, non ci sono feriti gravi. Il traffico ha subito rallentamenti, visto che l’auto occupava parte della carreggiata. Le indagini dell’incidente sono condotte dagli agenti della Polizia stradale.