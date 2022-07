Indaga l'Infortunistica della polizia municipale

Finisce in ospedale, nel reparto di Rianimazione, dopo un violento scontro fra il suo scooter e un’auto. Un ragazzo di 24 anni è stato ricoverato al Buccheri La Ferla a seguito dell’incidente avvenuto la scorsa notte in via Filippo Pecoraino, vicino alla zona industriale di Brancaccio.

Sull’episodio indaga l’Infortunistica della polizia municipale che ha chiesto gli esami del sangue per valutare in quali condizioni si trovasse il giovane al momento dell’impatto.

La prima ricostruzione

I mezzi coinvolti sono l’Honda Sh del giovane, il 24enne G. S., e una Citroen C3, guidata da S. F., 42 anni. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista stava percorrendo la strada in direzione del centro commerciale quando, arrivato all’altezza dell’incrocio con via Sant’Alberto degli Abati, si è scontrato frontalmente con lo scooter.

Fratture multiple a trauma cranico commotivo per il giovane

Dopo l’impatto è stato lo stesso automobilista, che non ha riportato conseguenze fisiche, a chiamare i sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo e lo hanno portato in ospedale. Terminati gli accertamenti i medici gli hanno riscontrato fratture multiple e un trauma cranico commotivo. Per questa ragione il 24enne è stato intubato, sedato e trasferito nel reparto di Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che, oltre a richiedere gli esami in ospedale per verificare l’eventuale tasso alcolemico, hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità delle due parti. I mezzi sono stati sequestrati per accertamenti.

Ieri nel Catanese altro scontro tra auto e moto

Gravissimo incidente nel Catanese. Nello scontro tra un’auto e una moto è gravemente ferita una persona. L’incidente in corrispondenza dell’innesto con la Strada statale 115 e la statale 514 “di Chiaramonte”, al km 26.2, a Licodia Eubea (Catania).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

L’incidente stradale è avvenuto ieri verso le 13. Nello scontro è rimasto vittima un carabiniere di 27 anni proveniente dal nord Italia ed in servizio alla compagnia carabinieri Vittoria stazione di Scoglitti. E’ intervenuto l’elisoccorso.