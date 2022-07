è un imprenditore edile di floridia

Un imprenditore edile di Floridia, Gaetano Santoro, 54 anni, è deceduto nelle ore scorse nel reparto di Rianimazione di un ospedale di Catania a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto a Pasqua sulla Provinciale 12, in prossimità del carcere di Cavadonna.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che era in sella ad uno scooter, perse il controllo, finendo sull’asfalto. Non è ancora chiaro se si è trattato di un incidente autonomo, fatto sta che la famiglia ha dato incarico ad un legale, l’avvocato Emanuele Scorpo, per verificare se qualcuno, forse un automobilista, ha causato la caduta della vittima.