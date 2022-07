Incidente mortale nel quartiere Minissale di Messina. La vittima è un ragazzo di appena diciotto anni Federico Cicero che, nel primo pomeriggio di oggi è finito con il suo scooter su un palo dell’illuminazione, mentre percorreva la via Bartolomeo Colleoni.

Ma l’esatta dinamica è ancora da ricostruire.

Subito l’incidente il giovane è stato trasportato in ambulanza al Policlinico ma le ferite riportate non gli hanno lasciato nessuno scampo.

Sul posto gli uomini della sezione Infortunistica della polizia municipale.

Incidente mortale a Palermo, la vittima una donna

Incidente stradale molto grave ieri sera in via Cesare Terranova, a Palermo. La vittima è Giovanna Giglia, 87 anni, è stata travolta da uno scooter Piaggio Beverly 125 mentre si apprestava a salire sull’auto del figlio.

Erano le 22,45 circa. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, l’anziana è stata investita dallo scooter che proveniva da via Cesare Terranova in direzione di via Paruta. L’impatto all’altezza del civico 65.

La vittima, trasportata in codice rosso all’ospedale Cervello, è deceduta nella notte poco prima delle 2. Il conducente dello scooter, un uomo di 42 anni, rischia un’accusa per omicidio stradale. Le indagini della sezione Infortunistica sono ancora alle prime battute ma intanto, il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario per consentire ulteriori indagini.

Moto contro auto, muore giovane nelle Madonie

Un giovane motociclista è morto scontrandosi con un’auto sulla statale 120 tra Gangi e Geraci Siculo, nelle Madonie. A perdere la vita Emanuele Menzo che non ha fatto in tempo a evitare l’impatto con un’auto che proveniva da una strada laterale.

Scontro violento

Lo scontro è stato molto violento. Il motociclista è morto sul colpo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Altra tragedia nelle Madonie

Le Madonie sono state toccate da un’altra tragedia della strada appena qualche giorno fa, esattamente il 14 giugno. Si verificò un altro incidente mortale a Cefalù. Nello scontro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita Giovanni Lo Menso di 65 anni. L’uomo si è scontrato con una Citroen guidata da un giovane di 22 anni. I mezzi sono stati sequestrati. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Giglio dove l’uomo è morto.