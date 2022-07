nel tratto tra noto e rosolini

Un incidente mortale si è verificato sul tratto tra Rosolini e Noto dell’autostrada Siracusa-Gela. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, 73 anni, turista, originario di Mantova, a bordo di una macchina, ha perso il controllo del suo mezzo, andando a sbattere contro il guard-rail.

Incidente autonomo

Si tratterebbe di un incidente autonomo, la vittima era già morta quando i vigili del fuoco hanno provato ad estrarla dall’abitacolo ma resta da verificare la dinamica.

Forse un malore

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, è anche possibile che l’uomo possa essere stato colto da malore che lo avrebbe fatto sbandare. Traffico in tilt e tratto chiuso con uscita obbligatoria a Noto.

Secondo incidente mortale nel Siracusano in pochi giorni

E’ il secondo incidente mortale nel Siracusano in pochi giorni. Nella notte di domenica, a perdere la vita è stato un 27enne di Palazzolo Acreide, zona montana di Siracusa. La vittima è Gabriele Vitolo, lavagista, che, secondo quanto emerso nelle indagini della Polizia municipale di Noto, che ha in mano le indagini, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta. L’impatto non gli ha dato scampo, è deceduto nel volgere di poco tempo. Anche in questo caso, si è trattato di un incidente autonomo: a seguito dell’evento, il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, ha annullato un concerto.

Grave incidente nel Palermitano

Grave incidente all’ingresso dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo in direzione del capoluogo trapanese. Nello scontro tra un auto e una moto tre persone sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Villa Sofia e Civico.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del Leroy Merlin. L’autostrada è bloccata in direzione dell’aeroporto. Sono rimaste ferite in modo grave una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 anni. Ferita e trasportata al Civico una donna di 40 anni.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con tre ambulante e gli agenti della polizia stradale.