uscita obbligatoria a rosolini

E’ di 5 feriti il bilancio di due incidenti stradali avvenuti stradale sulla Siracusa-Gela. Il primo si è verificato in prossimità di Pozzallo, tratto aperto un anno fa, ma in questo caso è solo uno il mezzo coinvolto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, un camion, per cause da accertare si è ribaltato su un fianco.

Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale per degli accertamenti. E’ rimasto incastrato nella cabina, per cui non è stato semplice per il personale del 118 tirarlo fuori. Il secondo incidente è conseguenziale al ribaltamento del camion: infatti, nella fila che si è creata, c’è stato uno scontro tra un mezzo pesante ed un pullman che trasportava turisti: 4 persone sono rimaste ferite. E’ stato chiuso il tratto verso Pozzallo, è obbligatoria l’uscita a Rosolini.