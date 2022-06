Incidenti, camion si ribalta a Ragusa, scontro tra auto a Vittoria, ferita donna incinta

20/06/2022

Una catena di incidenti si è verificata in questa mattinata nel Ragusano. Un camion, per cause al vaglio della polizia, si è ribaltato, in via delle Americhe, a Ragusa. Il conducente è stato soccorso dalle forze dell’ordine che stanno indagando per verificare in che modo ha perso il controllo del mezzo.

Incidente nel Vittoriese

In tarda mattinata, sulla Statale 115, nel Vittoriese, si è verificato uno scontro tra due mezzi: in uno c’era una coppia di turista diretta in aeroporto, a Comiso, nell’altra c’era una donna che sarebbe stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Dalle prime informazioni, emerge che la vittima è in stato di gravidanza.

Foto Franco Assenza