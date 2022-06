interventi dei vigili del fuoco

Un violento nubifragio si è abbattuto nel Ragusano, in particolare nella zona di Vittoria. Una bomba d’acqua ha letteralmente sommerso la città agricola: le strade si sono trasformate in torrenti, molte auto sono rimaste in panne.

Strade invase dall’acqua

Diversi sono gli interventi dei vigili del fuoco che hanno dovuto liberare alcuni tombini in quanto facevano da tappo. Alcune aree, come quella industriale, sono rimaste isolate. Le previsioni meteo sono state profetiche, infatti erano stati pronosticati temporali nelle zone interne del Ragusano, dell’Ennese del Catanese del Messinese ma anche, in parte, nel Nisseno, Agrigentino e Siracusano.

Foto e video di Franco Assenza

Temperature in leggera flessione

Scendono, ma rimarranno gradevoli, le temperature nell’isola. Massime previste tra i 25 ed i 30 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanisetta, 29 a Catania, 25 ad Enna, 30 a Messina, 28 a Palermo, 29 a Ragusa, 28 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Sulle nostre regioni avremo un’altra giornata soleggiata con cielo sereno praticamente su tutte le regioni. Clima molto caldo ovunque.

Centro: Sulle nostre regioni domina Scipione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno. Caldo intenso.

Resto del Sud: Venti settentrionali creano una maggior nuvolosità pomeridiana con qualche precipitazioni anche in Calabria, sole altrove.

Per domenica 19 giugno, sole o poco nuvoloso

Per domenica 19 giugno, prevalenza di bel tempo salvo locali piovaschi o brevi isolati temporali pomeridiani sui rilievi, più sole altrove. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 34°C in Lombardia.

Centro: Un’altra giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento e cielo di conseguenza sereno. Temperature massime fino a 37°C in Sardegna.

Resto del Sud: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con più nubi su Appennini e coste ioniche. Caldo gradevole.