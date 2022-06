Per sabato 11 giugno, torna il bel tempo

Temperature in calo e piogge. Clima ballerino in Sicilia per la giornata di venerdì 10 giugno con condizioni variabili ed instabili. La circolazione ciclonica si sposta verso lo Ionio ma rinnova marcata instabilità con rovesci e temporali anche forti in estensione nella zona settentrionale dell’isola, soprattutto nel Messinese. Venti forti da Nord-Nord-Est.

Temperature in discesa

Scendono quindi le massime, nonché le minime, nell’isola. Temperature gradevoli. Valori massimi compresi tra 21 e 30 gradi Previsti 28 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 29 a Catania, 21 ad Enna, 25 a Messina, 25 a Palermo, 27 a Ragusa, 30 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo gradevole.

Centro: Venti tesi settentrionali e tempo instabile sui versanti adriatici, sole altrove. Calo termico generale, sensibile sulle Adriatiche.

Resto del Sud: Precipitazioni sparse, spesso temporalesche e con grandine sulle regioni peninsulari, più sole in Sicilia. Venti forti e calo termico.

Per sabato 11 giugno, torna il bel tempo

L’anticiclone africano torna gradualmente a riprendere possesso del bacino del Mediterraneo. Tempo in miglioramento anche sulle regioni del basso versante tirrenico. Ampi spazi soleggiati sulla Sicilia, eccezion fatta per qualche annuvolamento lungo i settori settentrionali. Temperature in aumento, venti moderati da Nord-Ovest.

Nord: Torna l’alta pressione sulle nostre regioni a garanzia di una giornata completamente soleggiata. Temperature estive ovunque.

Centro: Il cielo si presenterà poco nuvoloso. Venti settentrionali e temperature di nuovo in aumento, più contenuto sulle Adriatiche.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddista dal bel tempo. Il cielo avrà nubi sparse in Calabria sarà più sereno altrove.