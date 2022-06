In arrivo la pioggia nel Sud Italia nei prossimi giorni con precipitazioni che inizieranno già dalla sera di giovedì e saranno più estese nella giornata di venerdì ma non in Sicilia dove resterà il sole a farla da padrone almeno fino a tutto venerdì anche se il cambio di pressione permetterà l’attenuazione del gran caldo di questi giorni anche nella nostra isola

Di fatto l’isola godrà di giornate soleggiate con temperature calde ma più basse rispetto ai giorni afosi che abbiamo vissuto secondo le previsioni del sito iLMeteo.it che ha comunicato le proprie valutazioni sulla base del modello meteorologico utilizzato per valutare lo spostamento delle perturbazioni cicloniche e anticicloni sull’Italia per i prossimi giorni. Ecco il dettaglio per i prossimi tre giorni

MERCOLEDI’ 08 GIUGNO

Nord: Giornata con tante nubi, ma pochissime precipitazioni e più probabili sui confini alpini. In tarda serata peggiora sul Triveneto.

Centro: La giornata trascorrerà con tante nuvole sugli Appennini, ma senza grosse precipitazioni. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: Giornata con poche nubi e qualche piovasco su Gargano e Tavoliere. Temperature massime non più alte di 30 gradi, più caldo in Sicilia.

GIOVEDI’ 09 GIUGNO

Nord: Giornata instabile al Nordest con rovesci o temporali a carattere sparso, sara’ più soleggiato sul resto delle regioni. Calo termico.

Centro: Numerosi temporali e grandinate sulle regioni adriatiche, ma anche su Toscana, Umbria e Lazio interno. Forte calo termico su Adriatiche.

Sud: Dopo una mattinata con molte nubi, nel pomeriggio scoppieranno temporali sugli Appennini e sulla Puglia, tutto sole in Sicilia.

VENERDI’ 10 GIUGNO

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo gradevole.

Centro: Venti tesi settentrionali e tempo instabile sui versanti adriatici, sole altrove. Calo termico generale, sensibile sulle Adriatiche.

Sud: Precipitazioni sparse, spesso temporalesche e con grandine sulle regioni peninsulari, più sole

in Sicilia. Venti forti e calo termico.