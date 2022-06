Il meteo in Sicilia racconta di una piccola tregua concessa dal grande caldo anche se le temperature sono ormai quelle estive. Le previsioni del sito IlMeteo.it annunciano una giornata nuvolosa in questo lunedì siciliano anche se asciutta e calda ma con temperature al di sotto di quelle del week-end appena trascorso. da martedì sole e caldo tornano a fare i padroni scacciando anche la poca residua nuvolosità. le temperature massime, però, non superano i 32 gradi mentre mercoledì dovrebbero attestarsi, sempre le massime, intorno ai 30 gradi, qualche pioggia la Sud ma non nell’isola e con la Sicilia comunque regina del caldo nel Paese.

LUNEDI’ 06 GIUGNO

Nord: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Centro: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 34°C.

Sud: Giornata che trascorrerà con un cielo più nuvoloso in Sicilia e decisamente sereno altrove. Temperature massime fino a 34°C in Calabria.

MARTEDI’ 07 GIUGNO

Nord: Giornata molto instabile con piogge e temporali anche molto forti su Lombardia e Nordest. Attese grandinate. Più soleggiato altrove.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà sereno. Temperature massime fino a 33 gradi.

Sud: Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime non più alte di 32 gradi.

MERCOLEDI’ 08 GIUGNO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sulle Alpi, ma con basso rischio di pioggia, sulle zone pianeggianti cielo sereno.

Centro: La giornata trascorrerà con tante nuvole sugli Appennini, ma senza precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: Giornata con poche nubi e isolati temporali su Gargano e Tavoliere. Temperature massime non più alte di 30 gradi, più caldo in Sicilia.