Si sfiorano i 40 gradi, l'avviso della protezione civile

Caldo ed afa tengono ancora in ostaggio la Sicilia. Anche per la giornata di domani, domenica 5 giugno, sono previste temperature elevatissime, ben al di sopra della norma del periodo stagionale. Si parla di valori fino a 10-12°C al di sopra della norma nei valori in libera atmosfera.

Sarà dunque una domenica di fuoco nell’isola con temperature da bollino arancione a Palermo e Catania. Sia nel capoluogo della regione che nel centro etneo sono previsti 37 gradi di temperatura percepita. Lo si legge nell’avviso della protezione civile 106 bis relativo ai rischi incendio ed ondate di calore. Avviso che vale dalla mezzanotte di domenica 5 giugno per le prossime 48 ore.

Bollino giallo a Messina

L’avviso indica bollino giallo a Messina dove le previsioni indicano una temperatura percepita di 35 gradi.

Rischio incendi, preallarme arancione

Rimane invariata ad oggi la situazione per il rischio incendi. Ancora preallarme arancione in tutte e nove le province siciliane a fronte di un rischio medio. Situazione identica alla giornata odierna.

La situazione

Domenica bel tempo su quasi tutto il Paese con le temperature che raggiungeranno i valori più alti al Centro-Sud mentre al Nord un nuovo transiente riporterà fenomeni temporaleschi sparsi

Previsione meteo, si sfiorano i 40 gradi

L’anticiclone subtropicale di matrice nordafricana guadagna strada sul Mediterraneo, aprendo una lunga fase stabile, soleggiata e all’insegna di un marcato rialzo delle temperature sulle regioni meridionali.

Ancora stabilità e caldo intenso su Campania, Calabria e Sicilia sotto l’egida del promontorio nordafricano. Attesi cieli velati e dal tipico aspetto lattiginoso con cospicue concentrazioni di polvere sahariana in sospensione.

Massime diffusamente comprese tra 30 e 34°C lungo le coste (qui con afa accentuata ed elevati indici di disagio corporeo), tra 35 e 38°C nelle valli e nelle pianure interne, fino a 39-40°C tra Nisseno orientale, Ennese, Piana di Catania ed entroterra siracusano. Venti deboli, ancora a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi da O-SO in Sicilia orientale. Mari quasi calmi o poco mossi.