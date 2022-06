Per domenica 5 giugno, ancora caldo intenso

Il caldo e l’afa caratterizzano la giornata di sabato 4 giugno in Sicilia. Il promontorio subtropicale si rinforza ulteriormente favorendo una nuova intensificazione del caldo. Afa accentuata lungo le coste. Cieli sereni o poco nuvolosi con qualche velatura. Venti a regime di brezza. Mari quasi calmi.

Caldo da bollino arancione a Palermo

Con 35 gradi di temperatura percepita per la giornata sabato 4 giugno, per Palermo si prospetta una giornata da bollino arancione. Lo indica la protezione civile regionale nell’avviso 106 che si riferisce al rischio incendi ed ondate di calore.

Bollino giallo a Catania e Messina

Nelle altre due città siciliane prese a campione, ovvero a Catania ed a Messina, invece, è prevista una giornata di bollino giallo. L’avviso indica 35 gradi percepiti a Catania e 34 a Messina.

Temperature, valori massimi vicini ai 38 gradi

Temperature molto elevate per il periodo con massime diffusamente comprese tra 35 e 38°C nelle aree interne pianeggianti. I valori massimi oscilleranno tra i 32 ed i 37 gradi.

Previsti 34 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 33 a Catania, 34 ad Enna, 35 a Messina, 33 a Palermo, 36 a Ragusa, 35 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con nubi sparse su Veneto, Liguria ed Emilia, più sereno altrove. Attese nebbie mattutine al Nordovest. Clima caldo estivo.

Centro: L’anticiclone africano Scipione interessa le regioni, ma oggi il cielo si presenterà molto nuvoloso su gran parte delle regioni.

Resto del Sud: Giornata che trascorrerà nuvoloso oltre la Sicilia. Temperature massime fino a 37 gradi. Minime in aumento.

Per domenica 5 giugno, ancora caldo intenso

Per domenica 5 giugno ancora stabilità e caldo intenso nell’isola sotto l’egida del promontorio nordafricano. Attesi cieli velati e dal tipico aspetto lattiginoso con cospicue concentrazioni di polvere sahariana in sospensione. Temperature anomale, fino a 10-12°C al di sopra della norma nei valori in libera atmosfera.

Massime diffusamente comprese tra 30 e 34°C lungo le coste (qui con afa accentuata ed elevati indici di disagio corporeo), tra 35 e 38°C nelle valli e nelle pianure interne, fino a 39-40°C tra Nisseno orientale, Ennese, Piana di Catania ed entroterra siracusano. Venti deboli, ancora a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi da O-SO in Sicilia orientale. Mari quasi calmi o poco mossi.

Nord: Giornata prevalentemente soleggiata al mattino, poi temporali dalle Alpi del Nordovest verso quelle del Triveneto, rari in pianura.

Centro: Gran caldo in questa giornata. Cielo con nubi sparse su gran parte delle regioni, anche coperto sul Lazio. Venti deboli, mari calmi.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e dal cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sulla Campania, mari calmi, venti deboli.