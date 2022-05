Il fatto denunciato

E’ stato vandalizzato un autoveicolo di emergenza appartenente alla colonna mobile della Protezione Civile Siciliana. Si tratta di un modulo antincendio ad acqua tradizionale e di pompa idrovora che fa parte dell’equipaggiamento di veicoli, in forza alla Protezione Civile Siciliana, in dotazione all’associazione di Volontariato V.A.B. Scordia, in provincia di Catania.

L’atto vandalico a Scordia

Secondo quanto ricostruito, il presidente dell’associazione di Protezione Cicile V.A.B. Scordia, Francesca Letizia Spatola, lo aveva parcheggiato due giorni fa all’interno dell’impianto sportivo della cittadina, la cui entrata coincide con l’entrata della sede dell’associazione di Protezione Civile. Ieri mattina, all’atto di riprenderlo, ha scoperto il danneggiamento del finestrino posteriore lato guida, che risultava completamente frantumato.

Indagano adesso i Carabinieri

È stata quindi sporta formale denuncia contro ignoti presso la locale Stazione dei Carabinieri.

“Si tratta di un gesto gravissimo, inqualificabile”, ha detto il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, esprimendo solidarietà ai membri dell’OdV V.A.B Scordia.