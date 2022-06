L’anticiclone Scipione domina in tutto il Sud Italia ed in particolare in Sicilia e continua a portare sole e caldo praticamente ovunque per tutta la restante parte della settimana. In particolare in Sicilia dove non si vedranno le nuvole che compariranno sabato, invece, in altre regioni del Sud. Nella giornata di venerdì nelle aree interne della Sicilia si raggiungeranno massime di 38 o 39 gradi sfiorando anche i 40 con un anticipo di quella che si preannuncia una estate estremamente calda. Ecco, nel dettaglio, le previsioni del sito IlMeteo.it per il primo fine settimana di giugno e in particolare da venerdì a domenica, giorno per giorno e zona per zona

VENERDI’ 03 GIUGNO

Nord: Giornata con tante nuvole e temporali sui settori alpini e prealpini e pianure occidentali, sole al Nordest. Calo termico al Nordovest.

Centro: L’anticiclone Scipione domina; tanto sole e clima caldo. Da segnalare, una maggiore nuvolosità su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.

Sud: L’anticiclone africano Scipione domina; sole e clima molto caldo dappertutto. Picchi di 38-39°C sulla Sicilia interna, 33-35°C altrove.

SABATO 04 GIUGNO

Nord: Giornata con nubi sparse su Veneto, Liguria ed Emilia, più sereno altrove. Attese nebbie mattutine al Nordovest. Clima caldo estivo.

Centro: L’anticiclone africano Scipione interessa le regioni, ma oggi il cielo si presenterà molto nuvoloso su gran parte delle regioni.

Sud: Giornata che trascorrerà con cielo sereno in Sicilia e spesso nuvoloso altrove. Temperature massime fino a 36 gradi. Minime in aumento.

DOMENICA 05 GIUGNO

Nord: Giornata prevalentemente soleggiata al mattino, poi temporali dalle Alpi del Nordovest verso quelle del Triveneto, locali pure in pianura.

Centro: Gran caldo in questa giornata. Cielo con nubi sparse su gran parte delle regioni, anche coperto sul Lazio. Venti deboli, mari calmi.

Sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e dal cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sulla Campania, mari calmi, venti deboli.