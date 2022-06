Per giovedì 2 giugno, alta pressione e temperature elevate

L’anticiclone africano si impossessa della Penisola garanzia di tempo stabile e clima caldo per il periodo sulla Sicilia per la giornata di mercoledì 1 giugno. Da segnalare solo degli addensamenti a carattere sparso con locali foschie nelle pianure interne. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Salgono le temperature

Temperature in aumento con valori massimi da estate inoltrata, punte di 33-35°C nelle vallate interne. Salgono anche le minime. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 31 a Catania, 31 ad Enna, 31 a Messina, 28 a Palermo, 35 a Ragusa, 32 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e qualche temporale di calore sulle Alpi del Triveneto. Clima caldo.

Centro: In questa giornata il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno e privo di nubi. Temperature fino a 32 gradi di giorno.

Resto del Sud: Sulle nostre regioni domina l’alta pressione sub-tropicale. La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno.

Per giovedì 2 giugno, alta pressione e temperature elevate

Alta pressione sugli scudi su tutto il territorio nazionale con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature elevate specie nei valori massimi. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Isolate precipitazioni, temporalesche, sui confini alpini. Clima caldo estivo.

Centro: Arriva Scipione. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Temperature molto calde, clima afoso. Valori massimi fino a 34-35°C.

Resto del Sud: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature in aumento con punte massime fino a 32°C.