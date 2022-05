Per lunedì 30 maggio temperature stabili

Migliorano in Sicilia le condizioni meteo per domenica 29 maggio. Al mattino ancora instabile soprattutto per degli ultimi fenomeni mattutini sulla fascia tirrenica messinese, poi è previsto tempo più stabile. Venti tra Sud Ovest e Nord Ovest, anche moderati.

Temperature in aumento

Risalgono le temperature nell’isola con temperature anche oltre i 30 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 25 a Catania, 25 ad Enna, 26 a Messina, 29 a Palermo, 23 a Ragusa, 32 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con tante nuvole, anche compatte, poche precipitazioni e più probabili sulle Alpi centro-occidentali. Calo termico.

Centro: Tempo instabile sulle regioni adriatiche e in Umbria con piogge sparse al mattino e temporali al pomeriggio, più sole altrove. Fresco.

Resto del Sud: Dopo una mattinata piuttosto soleggiata ovunque, nel pomeriggio scoppieranno temporali su Puglia e Basilicata, sole altrove.

Per lunedì 30 maggio temperature stabili

Per inizio settimana, la pressione aumenta e determina una maggiore presenza di sole sulle nostre regioni, eccetto per il passaggio di nubi irregolari ma senza effetti degni di nota. Temperature stabili o in lieve aumento, venti moderati da NordOvest.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo nuvoloso o a tratti coperto. Qualche piovasco sui confini alpini, isolato in pianura.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto al mattino e da qualche temporale tra perugino e pesarese nel pomeriggio.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per martedì 31 maggio

Nord: La giornata sarà caratterizzata da qualche pioggia sui confini alpini e cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Resto Sud: Torna l’anticiclone a matrice sub-tropicale. La giornata trascorrerà con il bel tempo, il sole non avrà alcun problema a splendere ovunque.