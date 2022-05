Per sabato 28 maggio, arrivano piogge e temporali

L’alta pressione ben presente determina in Sicilia per venerdì 27 maggio una giornata stabile ma non sempre soleggiata per il transito di nubi alte e stratiformi, occasionalmente associate a qualche debole e occasionale piovasco. Clima ancora molto caldo con punte di 34-35°C. Venti deboli da SudOvest.

Temperature ancora alte

Rimangono alte le temperature, tipicamente estive, nell’isola. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 26 a Catania, 23 ad Enna, 27 a Messina, 31 a Palermo, 29 a Ragusa, 25 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Pressione in temporaneo aumento. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo un po’ più instabile sulla Sardegna meridionale, cielo spesso molto nuvoloso altrove.

Resto del Sud: Il cielo si presenterà con nubi irregolari su gran parte delle regioni peninsulari e più sereno su Sicilia e Calabria centro-meridionale.

Per sabato 28 maggio, arrivano piogge e temporali

La circolazione ciclonica avanza verso la Sicilia portando rovesci e temporali anche forti specie sui settori tirrenici. Tendenza a peggioramento. Temperature in calo sulla Sicilia, stabili altrove, venti in rinforzo intorno Est SudEst.

Nord: Mattinata con temporali e grandine sul Triveneto, poi sparsi anche sul resto della Pianura Padana entro sera. Entra la Bora al Nordest.

Centro: Giornata prevalentemente soleggiata, ma nel corso del pomeriggio giungeranno di temporali sull’alta Toscana e sugli Appennini.

Resto del Sud: Giornata con peggioramento del tempo sulla Sicilia dove giungeranno forti temporali, sarà ampiamente soleggiato sul resto delle regioni.