Ancora caldo africano in Sicilia anche per la giornata di giovedì 26 maggio. Arrivano correnti più umide in quota dai quadranti sudoccidentali, associate ad un generale incremento della nuvolosità alta e cospicue concentrazioni di polveri desertiche. Ancora ridotta la probabilità di precipitazioni, salvo brevi e isolati piovaschi in aria secca. Temperature massime fino a 34-36°C su Piana di Catania, ben inferiori – a fronte di elevati tassi di umidità – lungo i tratti costieri esposti alle brezze.

Venti moderati di Scirocco su Sicilia. Mari: da mossi a molto mossi il Canale di Sicilia nel tratto a Ovest di Malta e i settori più occidentali del Tirreno, prevalentemente poco mossi gli altri bacini.

Temperature in ulteriore aumento con punte di 36 gradi

Continuano ad aumentare le temperature nell’isola. Sia minime che massime. Valori massimi previsti tra i 29 ed i 36 gradi. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 29 a Catania, 30 ad Enna, 28 a Messina, 32 a Palermo, 32 a Catania, 29 a Siracusa, 36 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da mattina soleggiata, pomeriggio con piovaschi sui confini alpini e qualche temporale in Emilia.

Centro: Giornata con tante nubi e arrivo di precipitazioni sulla Sardegna occidentale, anche temporalesche. Temperature massime fino a 33°C.

Resto del Sud: Giornata con cielo spesso nuvoloso in Sicilia e in Campania, più soleggiato sul resto delle regioni. Temperature massime fino a 32°C.

Per venerdì 27 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Nord: Pressione in temporaneo aumento. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo un po’ più instabile sulla Sardegna meridionale, cielo spesso molto nuvoloso altrove.

Sud: Il cielo si presenterà con nubi irregolari su gran parte delle regioni peninsulari e più sereno su Sicilia e Calabria centro-meridionale.