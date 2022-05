Per giovedì 26 maggio, venti moderati di Scirocco

Tempo stabile e caldo in ulteriore intensificazione in Sicilia per la giornata di mercoledì 25 maggio a causa l’anticiclone subtropicale, accompagnato dall’afflusso di masse d’aria dal Nord Africa. Attesi cieli a tratti velati e lattiginosi sull’isola per la presenza di ingenti concentrazioni di polveri sahariane in sospensione.

Venti in temporanea rotazione e rinforzo da Ostro e Libeccio su Stretto di Messina, Trapanese, Agrigentino e Palermitano. Mari: a tratti mossi il Canale di Sicilia a Ovest di Malta e il Tirreno occidentale, prevalentemente poco mossi gli altri bacini.

Temperature in ulteriore aumento

Temperature in ulteriore ascesa, fino 35 gradi sui settori orientali del Palermitano e più in generale nelle aree interne pianeggianti dell’isola. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 31 a Catania, 27 ad Enna, 27 a Messina, 34 a Palermo, 30 a Ragusa, 28 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile con la possibilità di temporali sparsi. Meno caldo al Nordovest.

Centro: Tempo in prevalenza asciutto salvo piogge in Sardegna, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso o con più in Campania. Clima caldo con punte di 36°C.

Per giovedì 26 maggio, venti moderati di Scirocco

Sotto la crescente spinta di una circolazione depressionaria tra le Baleari e la Sardegna, i massimi del promontorio subtropicale si spostano verso i settori orientali del Mediterraneo. Anche in Sicilia sopraggiungeranno, dunque, correnti più umide associate ad un generale incremento della nuvolosità alta e cospicue concentrazioni di polveri desertiche. Ancora ridotta la probabilità di precipitazioni, salvo brevi e isolati piovaschi in aria secca.

Temperature massime fino a 34-36°C previsti sulla Piana di Catania, ben inferiori – a fronte di elevati tassi di umidità – lungo i tratti costieri esposti alle brezze. Venti moderati di Scirocco su Sicilia e Calabria ionica, deboli da SO in Campania. Mari: da mossi a molto mossi il Canale di Sicilia nel tratto a Ovest di Malta e i settori più occidentali del Tirreno, prevalentemente poco mossi gli altri bacini.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da mattina soleggiata, pomeriggio con piovaschi sui confini alpini e qualche temporale in Emilia.

Centro: Giornata con tante nubi e arrivo di precipitazioni sulla Sardegna occidentale, anche temporalesche. Temperature massime fino a 33°C.

Resto del Sud: Giornata con cielo spesso nuvoloso in Campania, più soleggiato sul resto delle regioni. Temperature massime fino a 33°C.