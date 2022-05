Per mercoledì 25 maggio, cieli velati ma temperature in ascesa

Giornata stabile, soleggiata e all’insegna del caldo estivo in Sicilia. Per martedì 24 maggio, temperature superiori alle medie del periodo: afa lungo le coste con punte di 28-30°C. Mari quasi calmi o poco mossi. Ventilazione debole.

Temperature estive

Salgono le temperature con picchi superiori ai 30 gradi. Valori massimi tipicamente estivi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 32 a Catania, 28 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo, 31 a Ragusa, 31 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo in graduale peggioramento su Alpi e Nordovest con numerosi temporali, anche forti. Più soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: Il cielo si presenterà con una maggior nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Temperature pressoché stazionarie con caldo estivo.

Resto del Sud: L’anticiclone Hannibal si rafforza. Giornata soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Caldo intenso; fino a 36°C in Puglia.

Tempo stabile e caldo in ulteriore intensificazione sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale, accompagnato dall’afflusso di masse d’aria dal Nord Africa; attesi cieli a tratti velati e lattiginosi in Sicilia per la presenza di ingenti concentrazioni di polveri sahariane in sospensione.

Temperature in ulteriore ascesa, fino a 36-37°C sui settori orientali del Palermitano e più in generale nelle aree interne pianeggianti di Calabria e Sicilia (Piana di Catania, Valle del Crati, Sibaritide). Venti in temporanea rotazione e rinforzo da Ostro e Libeccio su Stretto di Messina, Locride, Crotonese, Trapanese, Agrigentino e Palermitano. Mari: a tratti mossi il Canale di Sicilia a Ovest di Malta e il Tirreno occidentale, prevalentemente poco mossi gli altri bacini.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile con la possibilità di temporali sparsi. Meno caldo al Nordovest.

Centro: Tempo in prevalenza asciutto salvo piogge in Sardegna, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso o con più nubi in Campania. Clima caldo con punte di 36°C.