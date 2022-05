Fa sempre più caldo al Sud con l’anticiclone Hannibal che, come già avvenuto in tempi analoghi lo scorso anno, si rafforza e porta bel tempo e temperature sopra la media. ma fa caldo anche nel resto del Paese. generale situazione di cielo sereno e temperature elevate in tutta Italia. le previsioni del tempo del sito ilMeteo.it parlano della prima metà della settimana come prolungamento naturale del bel tempo del week end appena trascorso. Le temperature tendono ad assestarsi su livelli elevati intorno ai 36 gradi dalla campania fino alle isole maggiori nella giornata di mercoledì. Ecco, in base al modello di previsione attuale, come sarà il tempo nei prossimi tre giorni, analizzando la situazione area per area e giorno per giorno

LUNEDI’ 23 MAGGIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un tempo soleggiato, solo sulle Alpi potranno scoppiare dei temporali nel pomeriggio. Clima caldo.

Centro: Si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Temperature massime fino a 31°C, ma anche 37°C in Sardegna.

Sud: Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo con punte massime di 30-32 gradi centigradi.

MARTEDI’ 24 MAGGIO

Nord: Tempo in graduale peggioramento su Alpi e Nordovest con numerosi temporali, anche forti. Più soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: Il cielo si presenterà con una maggior nuvolosità rispetto ai giorni precedenti. Temperature pressoché stazionarie con caldo estivo.

Sud: L’anticiclone Hannibal si rafforza. Giornata soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Caldo intenso; fino a 36°C in Puglia.

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile con la possibilità di numerosi temporali su tutte le regioni.

Centro: Giornata contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso o con più nubi sulla Sicilia occidentale e in Campania. Clima caldo con punte di 36°C.