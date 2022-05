Continua il bel tempo su tutta Italia e in particolare sul Sud della penisola. Le condizioni previste dal sito IlMeteo.it parlando di giornate soleggiate per tutta la restante parte della settimana al Sud e sulla isole. previsto l’arrivo di scarsa nuvolosità nella giornata di sabato ma senza alcuna conseguenza sul beltempo che continuerà ad imperare. temperature al di sopra della media stagionale e stabili per almeno altre tre o quattro giorni sulla Sicilia. un vero e proprio anticipo d’estate quello che si sta vivendo nell’isola e che durerà più a lungo di quanto previsto dalle precedenti proiezioni della mappa meteo. Queste le previsioni per i prossimi tre giorni

GIOVEDI’ 19 MAGGIO

Nord: Mattinata più nuvolosa al Nordovest e sulle Alpi, poche nubi altrove. Pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa.

Sud: Bel tempo prevalente, il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni.

VENERDI’ 20 MAGGIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Centro: Ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 24 e 31 gradi, valori notturni stabili.

Sud: Bel tempo, il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o con più nubi solo sulla Basilicata interna.

SABATO 21 MAGGIO

Nord: Mattinata ampiamente soleggiata, nel pomeriggio potrebbero verificarsi isolati temporali lungo i confini alpini orientali. Clima caldo.

Centro: Bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Sud: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa.