Per giovedì 19 maggio, clima dal sapore estivo

Continua la fase meteorologica caratterizzata dall’alta pressione che rinnova bel tempo prevalente in Sicilia per la giornata di mercoledì 18 maggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature in ulteriore lieve aumento

Salgono ulteriormente le temperature nell’isola. Anche se di poco. Sia nei valori minimi che massimi. Quest’ultimi sfioreranno i 30 gradi e quindi vicini a medie sempre più estive.

Previsti 29 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 27 a Caltanissetta, 24 ad Enna, 26 a Messina, 25 a Palermo, 28 a Ragusa, 26 a Siracusa e 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata ampiamente soleggiata, nel pomeriggio potrebbero verificarsi temporali anche forti su tutto l’arco alpino. Temperature stabili.

Centro: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio un po’ più di nubi potranno interessare il frusinate. Temperature in aumento.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.

Per giovedì 19 maggio, clima dal sapore estivo

Un ulteriore rinforzo della pressione determina condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni meridionali, Campania, Calabria e Sicilia comprese. Ionio molto mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso. Clima dal sapore estivo.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata più nuvolosa al Nordovest e sulle Alpi, poche nubi altrove. Pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni.