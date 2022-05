Per domenica 15 maggio, bel tempo con qualche nuvola

L’alta pressione seguiterà a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato in Sicilia per la giornata di sabato 14 maggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Salgono le massime, temperature primaverili

Sembra essere “scoppiata” la primavera. Se non altro dal punto di vista delle temperature, leggermente in aumento e sempre più in linea con le medie stagionali. Massime previste tra i 23 ed i 27 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 26 a Catania, 23 ad Enna, 25 a Messina, 24 a Palermo, 26 a Ragusa, 27 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da una mattinata subito instabile su Triveneto e Lombardia, pomeriggio sulle Alpi, migliorerà gradualmente altrove con ampie schiarite.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o con più nubi solo sulla Toscana interna.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o con più nubi solo sulla Basilicata interna.

Per domenica 15 maggio, bel tempo con qualche nuvola

Bel tempo su tutto il settore anche per domenica 15 maggio. Durante le ore pomeridiane, la formazione di nuvolosità cumuliforme andrà ad interessare i settori appenninici con rischio minimo di precipitazioni. Venti deboli occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso sulle Alpi del Nordovest dove nel pomeriggio potrebbe esserci qualche precipitazione. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio invece potrebbero scoppiare alcuni temporali sui rilievi abruzzesi e dell’ascolano.

Sud: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o con più nubi solo sulla Calabria interna.