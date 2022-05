Per mercoledì 11 maggio torna il sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia offrendo tempo più stabile ed assolato rispetto ai giorni scorsi pur con la presenza di nuvole diffuse per la giornata di martedì 10 maggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sull’area dello Stretto nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 20 a Catania, 16 ad Enna, 20 a Messina, 20 a Palermo, 18 a Ragusa, 19 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con qualche nube in più soltanto sulle Alpi. Caldo estivo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un poco nuvoloso; da segnalare temporali pomeridiani sui rilievi.

Resto del Sud: Atmosfera più stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato e con un cielo perlopiù sereno. Instabile solo su Campania.

Per mercoledì 11 maggio torna il sole

Le condizioni migliorano con tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di mercoledì 11 maggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo anche estivo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sulla Sardegna interna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un’atmosfera decisamente stabile dappertutto. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni.