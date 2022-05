Per lunedì 9 maggio non si ferma l’instabilità

La circolazione depressionaria rinnova condizioni di marcata instabilità sulle regioni meridionali. Per la giornata di domenica 8 maggio ancora nubi, rovesci e temporali a carattere sparso, più estesi e insistenti sui versanti ionici della Sicilia. Venti moderati, a rotazione ciclonica. Mari mossi.

Allerta gialla ed arancione

Allerta gialla in sette province, arancione nel Siracusano e Ragusano. Lo indica il report numero 22127 della protezione civile. Nel report della protezione civile regionale vengono evidenziate ancora una volta condizioni meteo avverse. Si legge: “Si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; i fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Temperature in ulteriore discesa

Scendono ancora le temperature nell’isola. I valori massimi previsti oscilleranno tra i 14 ed i 20 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 17 a Catania, 14 ad Enna, 19 a Messina, 20 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con cielo coperto e precipitazioni fino al pomeriggio, poi comincerà a migliorare. Temperature massime tra 17 e 21 gradi.

Centro: Mattinata con qualche piovasco sulle zone peninsulari e nubi sparse in Sardegna. Nel pomeriggio numerosi temporali in Sardegna, Lazio e Maremma, sole altrove. Venti deboli.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo con diffusi rovesci temporaleschi sulla Calabria ionica, piogge in Campania e cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove.

Per lunedì 9 maggio non si ferma l’instabilità

Atmosfera ancora instabile in Sicilia per lunedì 9 maggio con qualche rovescio o temporale durante le ore diurne. Più soleggiato lungo le coste con ampie schiarite alternati a locali annuvolamenti. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Ionio da mosso a poco mosso. Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente soleggiata, poi, nel pomeriggio, scoppieranno temporali sui settori alpini, locali su quelli prealpini.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente al mattino, poi scoppieranno numerosi temporali sulla Sardegna centro-meridionale, possibili anche sul viterbese.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà subito con piogge sul reggino. Nel pomeriggio tempo in ulteriore peggioramento in Sicilia con numerosi temporali con grandine, sole altrove.