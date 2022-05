Allerta Arancione nel Ragusano e Siracusano

Non accenna ad attenuarsi l’ondata di maltempo che sferza la Sicilia da qualche giorno. Anche per domani, domenica 8 maggio, sono previste precipitazioni sparse, rovesci, temporali e forti raffiche di vento. Condizioni che portano ad una nuova allerta gialla in sette province dell’isola ed arancione nel Ragusano e Siracusano.

L’avviso della protezione civile regionale

Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale numero 22127 valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domenica 8 maggio.

Condizioni Meteo avverse

Nel report della protezione civile regionale vengono evidenziate ancora una volta condizioni meteo avverse. Si legge: “Si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; i fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Precipitazioni e mari

Precipitazioni: Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sulla Sicilia sud-orientale

Mari: Inizialmente molto mossi lo Stretto di Sicilia e localmente lo Ionio, con moto ondoso in generale attenuazione.

Rinviato Open day itinerante ad Altofonte

Rinviato a causa del maltempo a sabato prossimo l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo in programma domani ad Altofonte nel Palermitano. L’iniziativa sulla prevenzione dell’azienda sanitaria – che ne dà notizia – è stata riprogrammata per il 14 maggio, dalle 10 alle 16.30. Gli utenti avranno la possibilità – senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente – di effettuare gli esami di prevenzione oncologica. Gli operatori dell’Asp effettueranno ad Altofonte anche la vaccinazione anticovid, compresa quella domiciliare. Sarà, inoltre, allestito uno sportello amministrativo per il rilascio dei certificati di esenzione ticket per reddito.

Ieri è franata la Ss 643 di Polizzi

Fango e detriti sulla strada statale 643 “Di Polizzi” provocato dal forte temporale che si è abbattuto nel primo pomeriggio anche in provincia di Palermo. L’Anas ha chiuso la strada nel territorio di Scillato nel tratto compreso tra il km 19 e il km 22,300, all’innesto con lo svincolo autostradale di Scillato. Le operazioni di rimozione delle frana saranno eseguite nei prossimi giorni visto che sono previste ancora piogge. La riapertura è prevista la prossima settimana.

Il maltempo “tocca” anche la Targa Florio

Per effetto di questa decisione, il programma odierno dell‘edizione 106 della Targa Florio (che si chiude oggi) è stato variato. La prova speciale Scillato-Polizzi da ripetere tre volte è stata cancellata.

Dall’organizzazione è arrivata immediatamente la garanzia che tutti gli equipaggi presenti quest’anno alla Targa Florio Historic Rally, terza tappa del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, e round d’apertura della Coppa Rally di ottava Zona, avranno il 30% di sconto nell’edizione 2023.

“Gli imprevisti ingenti danni causati dall’imperversare del maltempo nella giornata di venerdì, hanno costretto l’organizzazione a rinunciare alla prova speciale ‘Scillato – Polizzi’ e sportivamente ci dispiace molto per quanti ne hanno subito conseguenze – spiegano dall’organizzazione – un lavoro professionale e preventivo ha salvaguardato la Targa Florio, mentre il supporto e la presenza di ACI Sport favorisce e rilancia le opportunità per chi ha trovato profitto sportivo parziale dalla gara”.