Diverse le chiamate ai vigili del fuoco

Un forte acquazzone ha provocato numerosi allagamenti e disagi al traffico. La zona di piazza Indipendenza è rimasta paralizzata per l’acqua alta presente in via Re Ruggero. Le auto e le moto con difficoltà sono riuscite a passare. Lunghissime le code che si sono formate.

Stesso copione anche in centro a Palermo e in via Ugo La Malfa. Anche in questo caso la strada si è trasformata in un fiume. Problemi nella zona del Borgo Vecchio dove ci sono sempre problemi per diverse infiltrazioni d’acqua. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per alcune auto rimaste bloccate per strada.

Al cimitero Rotoli alberi caduti e danni

Alberi caduti, vasi rotti, fiori sparsi qua e la e numerose fontanelle a secco. Si presenta così stamattina il cimitero dei Rotoli a Palermo, lo stesso che conta oltre mille bare senza sepoltura ormai da parecchi mesi. Il maltempo ha sradicato cipressi e disseminato vasi e fioriere dappertutto.

Tanti i cittadini che, in vista della festa della mamma domenica prossima, sono arrivati al camposanto e non hanno trovate acqua nelle fontanelle dei viali. Hanno dovuto fare ricorso ai fiorai esterni per avere un po’ d’acqua da mette nei vasi dei loro defunti. Stamattina presto a causa del maltempo era stato deciso di chiudere il cimitero con diversi cittadini che hanno protestato, poi la decisione di aprire al pubblico.

Forte vento, otto voli dirottati da Palermo a Catania

In mattinata, otto voli in arrivo al Falcone Borsellino di Palermo sono stati dirottati nella serata di ieri a Catania, a causa del forte vento di scirocco che ha soffiato per tutta la notte nel Palermitano, mentre la situazione è tornata adesso alla normalità e si registra soltanto qualche ritardo.

I voli dirottati su Fontanarossa sono il Wizz da Milano da Malpensa delle 19,30, il volo Ryanair da Malpensa delle 21,45, il volo Ryanair da Bologna delle 22,30, quello da Bergamo delle 22,50 e quello da Venezia delle 22,55. Stessa sorte per il volo Ita da Roma Fiumicino delle 22,55, per il Wizz da Bologna delle 23,35 e per il Ryanair da Bergamo che doveva atterrare a Palermo 15 minuti dopo la mezzanotte. A causa dei dirottamenti di ieri sera, alcuni voli questa mattina stanno subendo dei ritardi di un’ora circa in partenza.

Ma l’emergenza vento di stanotte è stata superata e il traffico è tornato regolare, come sottolineano dalla Gesap, la società che gestisce l’aeroporto.