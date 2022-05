Sono stati otto voli in arrivo al Falcone Borsellino che sono stati dirottati a Catania a causa del forte vento di scirocco che ha soffiato per tutta la notte nella zona dello scalo aeroportuale. Ecco quali aerei sono stati dirottati su Fontanarossa: il primo è stato il volo Wizz da Milano Malpensa delle 19,30, a seguire il volo Ryanair da Malpensa delle 21,45, il volo Ryanair da Bologna delle 22,30, quello da Bergamo delle 22,50 e quello da Venezia delle 22,55.

Stessa sorte per il volo Ita da Roma Fiumicino delle 22,55, per il volo Wizz da Bologna delle 23,35 e per il volo Ryanair da Bergamo che doveva atterrare a Palermo 15 minuti dopo la mezzanotte. A causa dei dirottamenti di ieri sera, alcuni voli questa mattina stanno subendo dei ritardi di un’ora circa in partenza. Ma l’emergenza vento di stanotte è stata superata e il traffico è tornato regolare, come sottolineano dalla Gesap, la società che gestisce l’aeroporto.

Il vento e gli incendiari hanno caratterizzato la lunga notte appena trascorsa a Palermo e in provincia. Sono stati appiccati i primi incendi di stagione anche nel palermitano.

Decine di incendi in tutta la provincia

I roghi sono divampati nella zona di Monreale a Pioppo, a Cefalù, a Bagheria su Monte Catalfano e a Termini Imerese. Questa mattina per spegnere definitivamente le fiamme si attende l’arrivo dei canadair.

38 interventi dovuti al vento

Alla fine sono stati 38 gli interventi eseguiti per il forte vento. Alberi caduti sulle auto e che hanno invaso la sede stradale. Tanti i cartelloni pubblicitari finiti per strada e rimossi dai i vigili del fuoco. Infine non sono mancati anche i roghi di cassonetti. Diversi gli interventi nella zona dello Zen e a Borgo Nuovo.

Spento dopo ore l’incendio a Erice

E’ stata una lunga notte di fuoco ad Erice. Il rogo dopo numerose ore è stato spento dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per riuscire a spegnere le fiamme che hanno provocato paura e danni.

Il vento di scirocco soffiava molto forte e le fiamme alimentate dal vento sono arrivate fin a ridosso diverse abitazioni.

Decine di squadre al lavoro

Sono state impegnate nel vasto rogo decine di squadre dei pompieri arrivati da tutta la provincia, ma anche da Agrigento e da Palermo.

I roghi sono dolosi. Le squadre antincendio sono intervenute su piano Guastella dove le fiamme per salvaguardare le abitazioni lambite dalle fiamme in via Sant’Anna e in via Argenteria.

Danni alle attività produttive

Le fiamme hanno divorato cinque capannoni del Mercatone Uno in contrada Sitta creando danni ingenti anche alle attività produttive della zona trapanese.

Tante le polemiche da parte dei residenti che attaccano gli incendiari. L’incendio è rimasto a lungo visibile da tante parti della provincia, e ha creato paura ed apprensione soprattutto a Trapani.