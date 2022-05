Maltempo in Sicilia, lo scirocco alimenta incendi nel Trapanese danneggia alberi a Palermo

Ignazio Marchese di

05/05/2022

Il vento di scirocco ha provocato due grossi incendi divampati contrada Martogna e nella frazione di Xitta, dove le fiamme hanno aggredito il Mercatone del mobile. A bruciare sterpaglie, ma alimentato dalle forte raffiche di vento, l’incendio ha raggiunto i capannoni dell’azienda. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco. Danni ancora da quantificare. Il vento di scirocco ha provocato anche la caduta di un albero sulla Strada provinciale Marsala-Trapani, all’altezza di San Leonardo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma il traffico è bloccato. Alberi caduti anche a Palermo. Alcune auto sono state danneggiate in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un secondo albero è caduto in via Alfonso Giordano. Il rogo ad Erice Paura per un vasto incendio, alimentato dal forte vento di Scirocco, che sta interessando la montagna di Erice. Le fiamme sarebbero partite vicino alla stazione della funivia. Il rogo sta minacciando le case di via Pola, alcune delle quali sono state evacuate, e le abitazioni di contrada di Martogna. Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, polizia municipale e operai del Comune stanno operando nella zona. La polizia ha bloccato la strada provinciale per la Vetta. La sala crisi della Prefettura ha allertato l’aeronautica militare per chiede l’intervento di mezzi aerei. L’incendio, secondo i vigili del fuoco, è certamente di origine dolosa. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, sono avanzate in più punti anche se sono state in parte rallentate dai viali parafuoco. Nella zona sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Palermo e da Agrigento, e un elicottero. E’ stato chiesto l’intervento di due Canadair, decollati dalla base di Lamezia Terme, ma i mezzi aerei in questo momento non sono in condizione di operare a causa delle forti raffiche di vento. Le case di Via Pola e di contrada Martogna, che sono state evacuate per precauzione, continuano ad essere minacciate dalle fiamme. Albero spezzato a Palermo Tragedia sfiorata oggi pomeriggio nei pressi del Giardino Inglese, a Palermo. A causa delle raffiche di scirocco che stanno spirando sul capoluogo siciliano in queste ore, un albero si è spezzato in via dalla Chiesa. I rami dell’arbusto hanno occupato l’intera sede stradale, impedendo il passaggio dei mezzi. A causa del crollo delle fronde, sono rimaste danneggiate due auto parcheggiate sul posto. I proprietari stanno verificando i danni subiti dalle proprie vetture, coadiuvati dalla polizia municipale. In corso le operazioni di rimozione dei rami, di cui si stanno occupando gli uomini dei vigili del fuoco. Al momento, il tratto viario interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, sorvegliato da due volanti della polizia municipale. Crollo che non è unico nel suo genere. A pochi decine di metri in linea d’aria infatti, un altro ramo è caduto in via Giorgio Castriota, a pochi metri dall’incrocio con via Alfonso Borrelli. Il traffico in zona è paralazzito, con i mezzi costretti a deviare su via delle Croci.

