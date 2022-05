Temperature stabili con picchi oltre i 25 gradi

La circolazione ciclonica in approfondimento sul Nord Africa risale progressivamente, portandosi sulle acque tirreniche. Condizioni di marcata instabilità diurna in Sicilia per la giornata di venerdì 6 maggio.

Sin dalle prime ore del pomeriggio su Agrigentino, Trapanese e Palermitano, in serata anche su Nisseno, Ennese, Messinese occidentale e settore interno della Piana di Catania sono previsti rovesci e locali manifestazioni temporalesche. Venti da moderati a tesi, a prevalente rotazione ciclonica. Mari mossi o molto mossi.

Le temperature sono stabili con picchi di oltre 25 gradi in alcune località. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 22 a Messina, 26 a Palermo, 19 a Ragusa, 21 a Siracusa, 22 a Trapani.

Allerta gialla

Venti di burrasca, precipitazioni sparse e mareggiate possibili lungo le coste in Sicilia. Torna il maltempo ed è allerta gialla nell’isola. Lo annuncia la protezione civile nel report 22125 sul rischio meteo idrogeologico ed idraulico.

Sono indicate condizioni di meteo avverse. Si legge: “si prevede il persistere di venti da forti a burrasca sud-orientali, specie sui settori centro-meridionali e tirrenici. saranno altresì possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo coperto con precipitazioni possibili su tutte le regioni, localmente moderate, specie sui monti. Temperature massime tra 14 e 19°.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di tempo spesso perturbato con precipitazioni anche temporalesche e con grandine possibili su gran parte delle regioni.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari, anche con piogge localmente moderate.

Per sabato 7 maggio

La circolazione depressionaria di matrice afro-mediterranea, ancora attiva tra le Isole maggiori, rinnova condizioni di marcata instabilità atmosferica in Sicilia e Calabria, specie lungo i rispettivi versanti ionici, alimentando a più riprese piogge, rovesci e locali fenomeni temporaleschi. Temperature in ulteriore diminuzione ovunque. Venti moderati, ancora a regime ciclonico. Mari: mosso il Tirreno, molto mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Precipitazioni più probabili e diffuse nelle ore pomeridiane, soprattutto su Alpi, Prealpi.

Centro: Cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Precipitazioni possibili ovunque, temporalesche sulla Sardegna centro-meridionale, schiarite soleggiate solo in Toscana e Lazio.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso. Si potranno verificare delle precipitazioni, ma a carattere sparso e localmente temporalesche un po’ ovunque.