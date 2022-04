Per sabato 30 aprile, temperature gradevoli

Tornano le nuvole in Sicilia per la giornata di venerdì 29 aprile. Questo per effetto delle propaggini di una blanda depressione nordafricana. Tuttavia, bassa probabilità di precipitazioni. Venti moderati dai quadranti settentrionali, in rinforzo da NordEst sul Trapanese. Mari poco mossi.

Temperature in lieve calo

Scendono leggermente le temperature nell’isola anche se diverse località godranno di massime superiori ai 20 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 22 a Catania, 19 ad Enna, 22 a Messina, 20 a Palermo, 21 a Ragusa, 22 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso al Nordovest e sul Trentino, sarà sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 19 e 25 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 18 e 22 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o a tratti coperto in Calabria, sarà invece più soleggiato altrove. Temperature massime tra 16 e 22°C.

Per sabato 30 aprile, temperature gradevoli

Continua la fase stabile al Sud Italia. Giornata di sabato per larghi tratti soleggiata su Campania, Calabria e Sicilia, eccezion fatta per qualche velatura di passaggio sull’Isola e per sparuti addensamenti nuvolosi in sviluppo nelle ore centrali del dì a ridosso dei principali comprensori montuosi, comunque non in grado di apportare precipitazioni degne di nota. Temperature massime miti, gradevoli e nelle medie tardo-primaverili: picchi di 25-27°C in Sicilia orientale (con particolare riferimento alla Piana di Catania), valori diffusamente compresi tra 19 e 23°C altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo al Nordovest con nubi via via più diffuse e piogge moderate sulle Alpi, deboli in Piemonte e Liguria. Nubi diffuse altrove.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, poi le nubi aumenteranno sull’alta Toscana, ma senza alcun tipo di precipitazioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici, sul resto delle zone avremo un più ampio soleggiamento.