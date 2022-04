Per venerdì 29 aprile sole e nuvole di passaggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia e le altre regioni meridionali per la giornata di giovedì 28 aprile garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Mari poco mossi.

Temperature stabili, quasi primaverili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. A tratti primaverili. Massime comprese tra i 18 ed i 24 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanisetta, 21 a Catania, 18 ad Enna, 23 a Messina, 20 a Palermo, 22 a Ragusa, 20 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle Alpi e più sereno in pianura. Temperature massime tra 19 e 25°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno sulle regioni peninsulari, con molte nubi su Sicilia e reggino.

Per venerdì 29 aprile sole e nuvole di passaggio

Tanto sole ed estesa nuvolosità stratiforme in transito sulla Sicilia e sui settori centro-meridionali della Calabria per effetto delle propaggini di una blanda depressione nordafricana. Bassa, tuttavia, la probabilità di precipitazioni. Temperature in lieve calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali, in rinforzo da NE su entroterra campano, crotonese, Cosentino e Trapanese. Mari poco mossi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso al Nordovest e sul Trentino, sarà sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 18 e 26 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 17 e 22 gradi.

Resto del Sud: La giornata sarà invece più soleggiata e con poche nubi altrove. Temperature massime tra 16 e 22°C.