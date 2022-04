Per giovedì 28 aprile tornano le nuvole nel pomeriggio

L’alta pressione continua a determinare condizioni di tempo stabile in Sicilia per la giornata di mercoledì 27 aprile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Da segnalare, tuttavia, primi strati o velature in arrivo serale su parte dell’isola.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali. Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Ionio da quasi calmo a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo.

Temperature rimangono stabili

Rimangono stabili le temperature che supereranno praticamente ovunque i 20 gradi. Previsti dai 21 ai 25 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 22 a Catania, 21 ad Enna, 23 a Messina, 20 a Palermo, 25 a Ragusa, 22 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su Liguria e Piemonte occidentale, sereno altrove.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno o tutt’al più velato su tutte le regioni. Temperature massime tra 20 e 23 gradi.

Per giovedì 28 aprile tornano le nuvole nel pomeriggio

Per la giornata di giovedì 28 aprile campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo un tempo soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Mari poco mossi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle Alpi e più sereno in pianura. Temperature massime tra 19 e 25°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno sulle regioni peninsulari, con molte nubi sul Reggino.