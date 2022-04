Per domenica 24 aprile, tempo ancora stabile

Condizioni meteorologiche in deciso miglioramento in Sicilia per la giornata di sabato 23 aprile. Da segnalare solo residui addensamenti nuvolosi nottetempo e all’alba lungo i versanti tirrenici peninsulari con isolate piogge o pioviggini, in rapido esaurimento diurno. Tanto sole sull’area ionica. Temperature in nuovo marcato rialzo ovunque. Ventilazione moderata dai quadranti sudoccidentali. Mari mossi.

Temperature in risalita

Risalgono in tutta l’isola le temperature, sia minime che massime con valori in molte località primaverili. Previsti dai 19 ai 23 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 20 a Catania, 19 ad Enna, 21 a Messina, 21 a Palermo, 21 a Ragusa, 22 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il tempo tende a peggiorare nuovamente sulle nostre regioni, a causa dell’arrivo di un’insidiosa perturbazione atlantica. Temperature in calo ove piovoso; venti meridionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse soltanto su Umbria, alta Toscana e Marche.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà poco nuvoloso con nubi irregolari soltanto in Basilicata e sul Cilento, soprattutto al mattino.

Per domenica 24 aprile, tempo ancora stabile

Tempo stabile sull’isola con ampi spazi soleggiati inframezzati solo da sterile nuvolosità alta e stratiforme di passaggio, più estesa e insistente sulla medio-alta Campania intorno a metà giornata. Temperature in ulteriore rialzo. Venti moderati di Ponente e Libeccio. Mari: mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, poco mosso il basso Ionio.

Nord: La giornata festiva trascorrerà all’insegna di un tempo decisamente instabile su tutte le regioni, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Temperature stabili.

Centro: Pressione sempre piuttosto debole. Piogge e temporali colpiranno la Toscana, l’Umbria e rilievi marchigiani nel corso del giorno. Sole invece altrove; venti meridionali.

Resto del Sud: Bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà con nubi irregolari soltanto sui settori ionici di Calabria e Puglia, sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso.