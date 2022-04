Il Meteo in Sicilia, ancora piogge e rovesci, scendono le temperature – LE PREVISIONI

22/04/2022

Prosegue la fase instabile con rovesci e temporali in tutta la Sicilia per la giornata di venerdì 22 aprile. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso. Temperature in discesa Scendono le temperature quasi ovunque anche se in alcune località i valori si mantengono sopra i 20 gradi. Massime previste tra i 13 ed i 23 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 22 a Catania, 13 ad Enna, 19 a Messina, 19 a Palermo, 17 a Ragusa, 23 a Siracusa, 18 a Trapani. Nel resto d’Italia Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo molto instabile al mattino con piogge diffuse, poi tenderà a migliorare con l’avanzare di schiarite e cessazione delle precipitazioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso e localmente temporalesche e più diffuse sugli Appennini. Entro sera migliora. Resto del Sud: La giornata trascorrerà dapprima con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, poi, nel pomeriggio le piogge diverranno più consistenti anche sotto forma di temporale. Per sabato 23 aprile torna il sereno Per sabato 23 aprile, la rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo rispristina condizioni di stabilità atmosferica e ampi spazi soleggiati su Campania, Calabria e Sicilia. Da segnalare solo residui addensamenti nuvolosi nottetempo e all’alba lungo i versanti tirrenici, ma con isolate piogge o pioviggini in rapido esaurimento diurno. Temperature in nuovo marcato rialzo ovunque. Ventilazione moderata dai quadranti sudoccidentali. Mari mossi. Nord: Il tempo tende a peggiorare nuovamente sulle nostre regioni, a causa dell’arrivo di un’insidiosa perturbazione atlantica. Temperature in calo ove piovoso; venti meridionali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse soltanto su Umbria, alta Toscana e Marche. Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno in Calabria, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

