La circolazione depressionaria raggiunge ora le regioni meridionali portando un peggioramento del tempo in Sicilia soprattutto nelle ore pomeridiane di giovedì 21 aprile. Fenomeni attesi soprattutto sui settori tirrenici. Venti in ulteriore sensibile rinforzo da SudEst. Atteso lo Scirocco.

Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Condizioni Meteo avverse

La protezione civile regionale nell’avviso di ieri, il numero 22110 indica condizioni meteo avverse. Si legge “Dalle prime ore di domani (oggi per chi legge, ndr), giovedì 21 aprile 2022, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. si prevedono, altresì, mareggiate lungo le coste esposte”.

Temperature stabili, tendenti all’aumento

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. Comprese tra i 17 ed i 26 gradi e quindi tendenti all’aumento. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 22 gradi a Caltanissetta, 18 a Catania, 17 ad Enna, 21 a Messina, 26 a Palermo, 20 a Ragusa, 21 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo diffusamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno consistenti sul Triveneto. Neve sulle Alpi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo su tutte le regioni con precipitazioni via via più diffuse, anche moderate e forti soprattutto in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto e precipitazioni deboli al mattino, poi via via più consistenti e anche temporalesche nel pomeriggio/sera. Venti Scirocco.

Per venerdì 22 aprile ancora rovesci e temporali

Prosegue la fase instabile con rovesci e temporali su tutto il settore anche per la giornata di venerdì 22 aprile. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo molto instabile al mattino con piogge diffuse, poi tenderà a migliorare con l’avanzare di schiarite e cessazione delle precipitazioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso e localmente temporalesche e più diffuse sugli Appennini. Entro sera migliora.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà dapprima con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, poi, nel pomeriggio le piogge diverranno più consistenti anche sotto forma di temporale.