Il maltempo che ha caratterizzato la Pasqua non molla la presa. Anche se la situazione è in via di miglioramento anche la pasquetta o lunedì dell’Angelo si presenta con tempo incerto e pioggia sparsa a tratti nelle aree interne e per il ritorno ad un tempo primaverile bisogna aspettare martedì

LUNEDI’ 18 APRILE

Nord: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole splenderà in un cielo prevalentemente sereno o con più nubi soltanto a ridosso delle Alpi occidentali e sul triestino.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo si presenterà praticamente sereno dappertutto. Venti dai quadranti settentrionali.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da una mattinata un po’ incerta su Calabria e Sicilia (piovaschi), un pomeriggio con cielo a tratti nuvoloso. Venti forti settentrionali.

MARTEDI’ 19 APRILE

Nord: La giornata sarà caratterizza da un graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni, nubi che diverranno compatte al Nordovest in serata, anche con piogge moderate.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un lento aumento della nuvolosità su Sardegna, Toscana e settori appenninici, meno nubi altrove. Temperature massime comprese tra 15 e 19 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stabili.

MERCOLEDI’ 20 APRILE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un generale peggioramento del tempo con precipitazioni via via più diffuse su tutte le regioni, nevose sulle Alpi. Temperature in calo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo con piogge via via più diffuse su tutte le regioni peninsulari, precipitazioni più deboli e sparse in Sardegna.

Sud: La giornata trascorrerà generali condizioni di bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio giungeranno alcune piogge su Gargano e Appennini. Venti meridionali.

In generale la primavera pian piano torna protagonista dopo il colpo di coda dell’inverno.