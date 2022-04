Interventi dei vigili del fuoco

Una giornata di Pasqua caratterizzata dalla pioggia e dalla grandine a Palermo. Diverse le strade allagate in centro e in periferia.

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto prestare soccorso e liberare automobilisti bloccati dall’acqua alta in centro e in periferie. Allagata la zona del centro storico e in via Messina Marine nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla.

Allagate la zona degli ospedali tra l’ospedale Civico e il Policlinico. Numerose le chiamate ai pompieri in sala operativa per diverse infiltrazioni nelle abitazioni. Tanti palermitani hanno chiamato per verifiche per i cornicioni e per i prospetti a rischio crollo.