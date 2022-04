Si è staccato dalla parete rocciosa di via della Carrubba

Un masso si è staccato dalla parete rocciosa di via della Carrubba a Castellammare del Golfo ed è rotolato in strada. Fortunatamente il distacco è avvenuto nella parte alta dell’arteria periferica, in una zona in cui non vi sono abitazioni e dunque non c’è stata alcuna conseguenza. E’ accaduto nella notte trascorsa a cavallo tra pasqua e oggi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo, i carabinieri e la polizia municipale che hanno effettuato una prima sommaria ricognizione della zona.

Area transennata

La zona è stata anzitutto transennata anche per evitare che qualcuno possa accedere da quelle parti in un momento in cui ancora non si ha certezza delle condizioni dell’intera parete che potrebbe ancora presentare delle problematiche di rischio frane. Ad essersi staccato un masso di circa 80 centimetri quadrati: non grandi dimensioni ma comunque bastevoli per creare notevoli danni se fosse passato qualcuno da quelle parti in quel momento.

Prossimi passi

Prossimamente saranno effettuate alcune verifiche sulla parete rocciosa per capire qual è lo stato di salute dell’area. L’impressione è che il distacco sia stato causato dalla incessante pioggia che si è abbattuta in zona ieri per ore e che non ha dato tregua. Possibile quindi che si siano verificate delle infiltrazioni nel terreno che hanno indebolito il piccolo promontorio, causando questo cedimento.

Area franosa

Castellammare del Golfo è una zona ad alta franosità. I diversi episodi accaduti nel tempo ne sono stati la dimostrazione. L’ultimo episodio ha interessato il costone sulla statale 187 all’altezza della spiaggia Playa che solo in questi giorni si sta eliminando con interventi di messa in sicurezza e riapertura dell’arteria. Questa messa in sicurezza del costone roccioso ha impegnato 300 mila euro, stanziati dalla protezione civile regionale. Da considerare che questo è stato il secondo cedimento in tre anni che, per fortuna, ancora una volta non ha causato danni a cose e persone.