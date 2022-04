Il meteo in Sicilia parla di un ritorno al bel tempo dopo il colpa di coda dell’inverno nel week-end di Pasqua e in particolare proprio nella giornata pasquale. Ma l’accenno di primavera non è destinato a durare se non un paio di giorni. Già da giovedì il cielo tornerà ad annuvolarsi. Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni

MARTEDI’ 19 APRILE

Nord: La giornata sarà caratterizza da un graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni, nubi che diverranno compatte sul Triveneto, anche con piogge sui confini alpini.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso salvo più nubi su Marche e alta Toscana.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stabili.

MERCOLEDI’ 20 APRILE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un generale aumento della nuvolosità su gran parte delle regioni e da piogge in arrivo sul Piemonte, deboli in Liguria. Venti deboli meridionali.

Centro: Graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni, anche con cielo spesso coperto. Attesi piovaschi su Adriatiche e Toscana centrale e piogge diffuse in serata sulla Sardegna.

Sud: La giornata trascorrerà generali condizioni di bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio giungeranno alcune piogge su Sicilia e Calabria. Venti meridionali.

GIOVEDI’ 21 APRILE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo diffusamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno consistenti sul Triveneto. Neve sulle Alpi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo su tutte le regioni con precipitazioni via via più diffuse, anche moderate e forti soprattutto in Sardegna.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto e precipitazioni deboli al mattino, poi via via più consistenti e anche temporalesche nel pomeriggio/sera. Venti Scirocco.