La lunga festa dei vigili del fuoco

Lunga giornata di lavoro per i vigili del fuoco alle prese con gli effetti della pioggia e della grandine che si è abbattuta su Palermo e la provincia nel giorno di Pasqua. A causa della grandine e della pioggia sono state quattro gli incidenti che si sono verificati.

Quattro incidenti ieri a Palermo e provincia

Uno sulla Palermo Mazara del Vallo tra Montelepre e Terrasini, un altro nei pressi di Tommaso Natale sempre sulla A29. Un terzo incidente sull’autostrada Palermo Catania nella zona di Trabia infine un quarto sulla statale 113 nella zona di Altavilla Milicia. Tanti danni alle auto e alcuni feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare gli automobilisti rimasti incastrati tra le lamiere.

Donne soccorse a Bagheria

Per il maltempo sono stati tanti gli automobilisti soccorsi bloccati dall’acqua alta. E’ successo a Bagheria dove tre donne hanno cercato di attraversare con l’auto il sottopasso in via Bagnera. Sono rimaste bloccate dentro l’auto. Sono intervenuti i sommozzatori.

Automobilisti rimasti impantanati nelle vie trasformate in fiumi

Interventi anche nel capoluogo con automobilisti rimasti bloccati sulla statale 113, in piazza Indipendenza, via Castelforte e nella zona di via Messina Marine non distante dal Buccheri La Ferla. Decine gli allagamenti e infiltrazioni d’acqua. In via San Raffaele Arcangelo uno scantinato è stato allagato alla furia della pioggia. Numerosi i cortocircuiti e gli incendi dei contatori dell’Enel.

Le previsioni parlano anche di Pasquetta incerta

Il maltempo che ha caratterizzato la Pasqua non molla la presa. Anche se la situazione è in via di miglioramento anche la pasquetta o lunedì dell’Angelo si presenta con tempo incerto e pioggia sparsa a tratti nelle aree interne e per il ritorno ad un tempo primaverile bisogna aspettare martedì

L’ondata di maltempo peggiore del previsto

Le temperature ieri si sono abbassate di colpo e la pioggia e la grandine ha caratterizzato la Pasqua dei palermitani.