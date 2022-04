Per giovedì 21 aprile, instabilità con piogge sparse

Una nuova circolazione depressionaria si avvicina da Ovest determinando così in Sicilia un nuovo aumento della nuvolosità per la giornata di mercoledì 20 aprile.

Tuttavia, non sono previste precipitazioni degne di nota. Venti in rinforzo da SudEst tra Sicilia e basso Tirreno, da Sud sullo Ionio. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Rimangono stabili le temperature

Stabili le temperature nell’isola anche se in tendente rialzo in alcuni centri e valori primaverili con massime sempre più vicine ai 20 gradi in parecchie località e punte vicino ai 25. Massime previste tra i 17 ed i 25 gradi.

Previsti 22 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 20 a Catania, 19 ad Enna, 17 a Messina, 20 a Palermo, 21 a Ragusa, 19 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un generale aumento della nuvolosità su gran parte delle regioni e da piogge in arrivo sul Piemonte, deboli in Liguria. Venti deboli meridionali.

Centro: Graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni, anche con cielo spesso coperto. Attesi piovaschi su Adriatiche e Toscana centrale e piogge diffuse in serata sulla Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà generali condizioni di bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio giungeranno alcune piogge sulla Calabria. Venti meridionali.

Per giovedì 21 aprile, instabilità con piogge sparse

La circolazione depressionaria raggiungerà per giovedì 21 aprile le regioni meridionali portando un peggioramento del tempo con rovesci, temporali e qualche fenomeno in sconfinamento anche in Sicilia, specie settori tirrenici. Venti in ulteriore sensibile rinforzo da SudEst. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo diffusamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno consistenti sul Triveneto. Neve sulle Alpi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo su tutte le regioni con precipitazioni via via più diffuse, anche moderate e forti soprattutto in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto e precipitazioni deboli al mattino, poi via via più consistenti e anche temporalesche nel pomeriggio/sera. Venti Scirocco.