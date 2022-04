Per lunedì 25 aprile, sole o poco nuvoloso

Tempo stabile in Sicilia con ampi spazi soleggiati per la giornata di domenica 24 aprile. Cieli sereni inframezzati solo da sterile nuvolosità alta e stratiforme di passaggio. Temperature in ulteriore rialzo. Venti moderati di Ponente e Libeccio. Mari: mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, poco mosso il basso Ionio.

Temperature in ulteriore aumento

L’aria di primavera sembra cominciare a farsi sentire. Le temperature nell’isola sono in ulteriore aumento. In alcune località anche a 28 gradi. Massime previste tra i 18 ed i 28 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 28 a Catania, 19 ad Enna, 23 a Messina, 25 a Palermo, 22 a Ragusa, 28 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata festiva trascorrerà all’insegna di un tempo decisamente instabile su tutte le regioni, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Temperature stabili.

Centro: Pressione sempre piuttosto debole. Piogge e temporali colpiranno la Toscana, l’Umbria e rilievi marchigiani nel corso del giorno. Sole invece altrove; venti meridionali.

Resto del Sud: Bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà con nubi irregolari soltanto sui settori ionici di Calabria e Puglia, sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso.

Per lunedì 25 aprile, sole o poco nuvoloso

Il contesto meteorologico permane improntato su un ampio soleggiamento con cieli poco o parzialmente nuvolosi in Sicilia. Temperature in lieve flessione nei valori massimi.

Venti moderati di Libeccio, in nuovo rinforzo su Appennino, Calabria ionica e coste meridionali dalla Sicilia. Mari: poco mosso lo Ionio, mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da una mattinata asciutta e in gran parte soleggiata, poi, nel pomeriggio rovesci e temporali dal Nordovest si sposteranno verso il Nordest in serata.

Centro: Tempo più compromesso sulla Toscana settentrionale dove ci saranno piogge. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, ma sereno in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime tra 17 e 22 gradi.

Martedì 26 aprile

Nord: La giornata sarà caratterizzata da rovesci diffusi su Lombardia e Triveneto, locali in Emilia e sullo spezzino. Sul resto delle regioni avremo un maggior soleggiamento.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno sulla Sardegna, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Venti variabili.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 18 e 22 gradi.