Giornata stabile quella di mercoledì 4 maggio in Sicilia ma non sempre soleggiata per infiltrazioni di aria umida che favoriscono il passaggio di nubi irregolari. In prevalenza medio alte e stratiformi. Non sono previste, però, conseguenze degne di nota. Precipitazioni relegate, al più, ai rilievi. Venti in rotazione intorno Est Sudest.

Temperature stazionarie

Stazionarie le temperature nell’isola. Massime previste tra i 20 ed i 24 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 21 a Catania, 20 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 22 a Ragusa, 22 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso e con precipitazioni anche diffuse al Nordovest, meno probabili sul resto delle regioni. Temperature massime fino a 23°C.

Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata, poi, nel pomeriggio si accenderà l’instabilità su Appennini e zone vicine e nel frattempo peggiorerà in Sardegna con piovaschi.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o solo localmente con nubi sparse. Temperature massime tra 19 e 23 gradi.

Per giovedì 5 maggio, sole e temperature in aumento

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo al Nordovest con nubi diffuse e precipitazioni anche temporalesche. Più sole al Nordest. Venti meridionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sulla Sardegna con tante nubi e piogge sparse. Entro sera nubi e piogge raggiungeranno anche Toscana, Lazio e Umbria.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su Campania e Basilicata meno nubi sul resto delle regioni.