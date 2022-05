Per mercoledì 4 maggio rimane stabile, temperature in lieve calo

Stabile e con poche nuvole per la giornata di martedì 3 maggio in Sicilia. Al mattino stabile ed in prevalenza asciutto. Di pomeriggio possibile qualche breve piovasco nella zona dell’Etna. Venti deboli o moderati da Nord.

Temperature stazionarie

Rimangono stazionarie sia per quanto i valori minimi che massimi. Temperature massime attorno ai 20 gradi le temperature nell’isola. Previsti dunque 19 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 20 a Catania, 18 ad Enna, 20 a Messina 19 a Palermo, 21 a Ragusa, 20 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Mattinata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali su Alpi, Prealpi e zone vicine ad esse. Sole prevalente in Pianura Padana.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata decisamente soleggiata mentre nel pomeriggio potranno scoppiare alcuni temporali sugli Appennini e zone vicine ad essi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno al mattino, poi con alcuni rovesci pomeridiani sui monti nel pomeriggio.

Per mercoledì 4 maggio rimane stabile, temperature in lieve calo

Giornata stabile ma non sempre soleggiata quella di mercoledì 4 maggio. La causa risiede nelle infiltrazioni di aria umida che favoriscono il passaggio di nubi irregolari, in prevalenza medio alte e stratiformi, ma senza conseguenze degne di nota, al più relegate ai rilievi. Temperature in lieve calo, venti in rotazione intorno Est Sudest.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso e con precipitazioni anche diffuse al Nordovest, meno probabili sul resto delle regioni. Temperature massime fino a 21°C.

Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata, poi, nel pomeriggio si accenderà l’instabilità su Appennini e zone vicine e nel frattempo peggiorerà in Sardegna con piovaschi.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o solo localmente con nubi sparse. Temperature massime tra 19 e 23 gradi.