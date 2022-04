Per domenica 1 maggio, variabilità e temperature giù

Giornata per larghi tratti soleggiata in Sicilia per sabato 30 aprile, eccezion fatta per velature di passaggio al mattino e, soprattutto nel corso della serata. Nuvole comunque non in grado di apportare precipitazioni degne di nota. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi.

Temperature miti

Temperature massime miti, gradevoli e nelle medie tardo-primaverili: picchi vicini ai 25 gradi in Sicilia orientale (con particolare riferimento alla Piana di Catania), valori diffusamente compresi tra 19 e 23°C altrove.

Previsti 20 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 22 a Catania, 18 ad Enna, 22 a Messina, 23 a Palermo, 22 a Ragusa, 21 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento con cielo via via più coperto, ma le precipitazioni riguarderanno soltanto i settori alpini. Temperature massime in lieve calo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, poi le nubi aumenteranno sull’alta Toscana, ma senza alcun tipo di precipitazioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici. Sul resto delle zone avremo un più ampio soleggiamento.

Giornata improntata a condizioni di spiccata variabilità atmosferica per l’azione combinata del centro di bassa pressione ancora attivo sul Nord Africa e di un impulso d’aria fredda dal Nord Europa in rapido scivolamento tra l’arco alpino e l’alto versante adriatico.

Cieli grigi e irregolarmente nuvolosi su Sicilia e medio-bassa Calabria con possibilità di brevi e locali piovaschi su Ragusano, Siracusano, Agrigentino, Ennese, Catanese, rilievi settentrionali e Reggino; giornata nel complesso discreta e per larghi tratti soleggiata in Campania, salvo addensamenti nuvolosi in sviluppo diurno a ridosso dell’Appennino, comunque non associati a fenomeni degni di nota. Temperature in nuova diminuzione. Venti moderati da N-NE sulla Sicilia orientale, deboli variabili altrove. Mosso il Canale di Sicilia, poco mossi lo Ionio e il basso Tirreno.

Nord: La giornata sarà caratterizzata un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni al Nordest e sulla Lombardia orientale, sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: Cielo molto nuvoloso o anche coperto su Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche, anche con locali piogge o temporali. Nubi sparse sul resto delle regioni peninsulari, più sereno in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso sui settori appenninici e su alcune province della Sicilia. Sono attese delle piogge sull’isola, a tratti pure moderate.